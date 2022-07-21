«سيكون ذلك انتحارا على المستوى التكتيكي» .. ميدو يوجه تحذير لمدرب الزمالك قبل لقاء الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - حذر الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل مواجهة القمة غدا في نهائي كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.
حيث قال ميديو في برنامجه الريمونتادا : "أحذر فيريرا من اللعب بخط دفاع مُتقدم، أمام الأهلي، سيكون ذلك انتحارا على المستوى التكتيكي".
أضاف نجم منتخب مصر السابق : "فيريرا في الشوط الأول خلال مواجهة الزمالك والأهلي الأخيرة بالدوري، راهن على ذكاء عواد وتغطيته على دفاع الزمالك المُتقدم ولكن هذه مخاطرة كبيرة".
وتابع ميدو "من وجهة نظري لابد أن يكون لإمام عاشور وإسلام جابر، دورا هجوميا، ومحمد عبد الغني لابد من الدفع به في وسط الملعب لتأمين المسافة بين خط الوسط ودفاع الزمالك".
ووه رسالة لمرب الزمالك : "على فيريرا أن ينظر كيف تفوق بيراميدز على الأهلي، وجعل الأهلي يعاني، هذا ما يجب أن يعمل عليه فيريرا".