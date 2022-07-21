«سيكون ذلك انتحارا على المستوى التكتيكي» .. ميدو يوجه تحذير لمدرب الزمالك قبل لقاء الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - حذر الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل مواجهة القمة غدا في نهائي كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.

حيث قال ميديو في برنامجه الريمونتادا : "أحذر فيريرا من اللعب بخط دفاع مُتقدم، أمام الأهلي، سيكون ذلك انتحارا على المستوى التكتيكي".

أضاف نجم منتخب مصر السابق : "فيريرا في الشوط الأول خلال مواجهة الزمالك والأهلي الأخيرة بالدوري، راهن على ذكاء عواد وتغطيته على دفاع الزمالك المُتقدم ولكن هذه مخاطرة كبيرة".

وتابع ميدو "من وجهة نظري لابد أن يكون لإمام عاشور وإسلام جابر، دورا هجوميا، ومحمد عبد الغني لابد من الدفع به في وسط الملعب لتأمين المسافة بين خط الوسط ودفاع الزمالك".

ووه رسالة لمرب الزمالك : "على فيريرا أن ينظر كيف تفوق بيراميدز على الأهلي، وجعل الأهلي يعاني، هذا ما يجب أن يعمل عليه فيريرا".