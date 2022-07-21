«لقاء القمة» .. ميدو: تلك الحالة لن تشفع لفوز الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد حسام ميدو، في تصريحات تلفزيونية تعليقا على اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية ، أن قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر غدا خارج الحسابات مشددا على أن الزمالك في حالة فنية أفضل ولكن هذا لن يشفع له لضمان تحقيق الفوز.
وأضاف أحمد حسام ميدو : "مباراة الأهلي والزمالك خارج الحسابات، وظروف الأهلي والزمالك متباينة قبل نهائي الكأس"
وتابع منتقدا الثقة الزائدة في قائمة القلعة البيضاء قائلا : "لا تنخدعوا بنغمة أن الزمالك يمتلك قائمة قوية، ولكن الزمالك نجح في ظروف صعبة تحت قيادة فيريرا"
وأكد ميدو قوة فيريرا مدرب الزمالك ولكنه أشاد بتماسك واكتمال فريق الأهلي : "فيريرا ترزي شاطر أنقذ الزمالك في الموسم الحالي، وفريق الأهلي مُكتمل أكثر من الزمالك على مستوى قائمته ولكن الزمالك في حالة فنية أفضل ولكن تلك الحالة لن تشفع لفوز الزمالك"
واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بمقارنة بين مدرب الأهلي ومدرب الزمالك : "بالنسبة لفيريرا وسواريش لابد أن يدرسان بعضهما البعض جيدا قبل نهائي الكأس، وفيريرا مدرب له خبرات أكبر وهذا يمنح الزمالك ميزة، وسواريش لابد أن يكون تركيزه بالكامل في كل تفصيلة في أول قمة يقودها"