«لقاء القمة» .. ميدو: تلك الحالة لن تشفع لفوز الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد حسام ميدو، في تصريحات تلفزيونية تعليقا على اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية ، أن قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر غدا خارج الحسابات مشددا على أن الزمالك في حالة فنية أفضل ولكن هذا لن يشفع له لضمان تحقيق الفوز.

وأضاف أحمد حسام ميدو : "مباراة الأهلي والزمالك خارج الحسابات، وظروف الأهلي والزمالك متباينة قبل نهائي الكأس"

وتابع منتقدا الثقة الزائدة في قائمة القلعة البيضاء قائلا : "لا تنخدعوا بنغمة أن الزمالك يمتلك قائمة قوية، ولكن الزمالك نجح في ظروف صعبة تحت قيادة فيريرا"

وأكد ميدو قوة فيريرا مدرب الزمالك ولكنه أشاد بتماسك واكتمال فريق الأهلي : "فيريرا ترزي شاطر أنقذ الزمالك في الموسم الحالي، وفريق الأهلي مُكتمل أكثر من الزمالك على مستوى قائمته ولكن الزمالك في حالة فنية أفضل ولكن تلك الحالة لن تشفع لفوز الزمالك"

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بمقارنة بين مدرب الأهلي ومدرب الزمالك : "بالنسبة لفيريرا وسواريش لابد أن يدرسان بعضهما البعض جيدا قبل نهائي الكأس، وفيريرا مدرب له خبرات أكبر وهذا يمنح الزمالك ميزة، وسواريش لابد أن يكون تركيزه بالكامل في كل تفصيلة في أول قمة يقودها"