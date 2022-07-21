شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بنسبة كبيرة على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة الأهلى، فى التاسعة مساء الخميس، على استاد القاهرة، فى نهائى بطولة كأس مصر.

محمد عواد فى حراسة المرمى.

فى الدفاع: محمود الونش - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى - أحمد فتوح - سيد نيمار.

فى الوسط: إمام عاشور - محمد عبد الغنى.

فى الهجوم: أشرف بن شرقى - سيف الجزيرى - أحمد سيد زيزو.

وكان فيريرا أعلن عن قائمة الفريق لمعسكر قمة نهائى الكأس والتى ضمت كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم، خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "اوباما" - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".

وشهدت القائمة عودة محمد عبد الشافى بعد الشفاء من الإصابة، كما عاد محمد أشرف روقا الذى غاب عن مواجهة غزل المحلة بسبب جرح قطعى فى الرأس، وهو ما سبق وأكده الخليج 365 قبل إعلان القائمة بشكل رسمى.

ويواجه فريق الأهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء غد الخميس باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.