شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبري: دوافع الأهلي أكبر من الزمالك فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد صبري، نجم الكرة المصرية الأسبق، أن دوافع فريق كرة القدم بالنادي الأهلي هي الأكبر من منافسه الزمالك في نهائي كأس مصر، مؤكدًا أن مباريات القمة هي الأسهل بين لقاءات الدوري بالنسبة للاعبين الكبار.

وتابع محمد صبري في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "دائمًا ما كنت موفقا في مباريات القمة، مباريات القمة من أسهل مباريات الدوري بالنسبة للاعبين الكبار، لأن الفريقين لديهم دوافع الفوز، والمساحات بتكون موجودة، وبيكون أمام اللاعبين فرصة لتحقيق كل ما عندهم".

وأكمل محمد صبري: الزمالك يقدم أداء رائعا مع جوسفالدو فيريرا، ويقدم أداء استثنائيا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النادي، نجح في جعل الفريق هو النجم وليس أي فرد، الجميع يؤدي ما عليه سواء بن شرقي أو زيزو أو شيكابالا، ونجح في سد الغيابات باللاعبين الشباب، فيريرا مدرب كبير وأنا أتعلم منه على المستوى الشخصي".

وأضاف صبري: "فيريرا خلق حالة من الانضباط داخل فريق الكرة بنادي الزمالك، المدرب البرتغالي يطبق العدل بين اللاعبين، النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة، ساعدت فيريرا على اتخاذ المزيد من القرارات الجريئة".

وأتم صبري: "الأهلي افتقد الثقة في الفترة اللأخيرة، وذلك الأمر أثر على الأداء الفردي للاعبين، وهو أمر غريب جدًا لم نره في تاريخ النادي الأهلي، ومن توابع الأداء الفني لموسيماني، وهذا الأمر أثر على إدارة الأهلي أيضًا".