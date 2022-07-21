شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد بطل الاسكواش يطلب الدعم من الجماهير بعد إصابة نادرة أبعدته عن الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب كريم عبد الجواد، لاعب نادى وادي دجلة للاسكواش، المصنف الأول عالميا للرجال وبطل العالم السابق، من متابعيه عبر فيس بوك، دعمه معنويا للعودة سريعا إلى الملاعب، كاشفا عن سبب غيابه عن الكثير من البطولات في الفترة الأخيرة.

وكتب كريم عبد الجواد: "ناس كتير بتسأل ليه مختفى وبعيد عن المنافسة ومش بلعب، أنا النهاردة جاي أشرحلكم إيه السبب، في سنة 2020 كنت في بطولة مانشستر أوبن حسيت بألم جامد أوى مش قادر أتحمله، عملت فحوصات كتير عشان أعرف أنا عندي إيه".

وأضاف عبد الجواد: "بعد الفحوصات قالولي إن أنا عندي إصابة بتحصل مرة لكل مليون رياضي محترف‎، ومع ذلك جيت على نفسى فترة كبيرة إنى أتعالج وألعب في نفس الوقت علشان موقفش فترة بس الألم والوجع مسعدونيش إني أعمل ده".

وواصل: "مابقتش أعرف أمشى زى الأول ولا حتى فى يومى الطبيعى بسبب الإصابة، بدأت العلاج في ألمانيا مع دكتور متخصص في حالتي، وبقيت بحتاج أسافر ألمانيا كل أسبوعين مرة للعلاج والحقنة، على أمل إنى أقدر أرجع أنافس تاني".

واختتم عبد الجواد: "أنا حاليا محتاج الدعم من كل الناس أكتر من أي وقت عشان أقدر أرجع تاني أنافس، أستمتع وأمتعكم.. وطبعا الحمد لله على كل شيء وبتمنى من ربنا إنى أخف وأقدر أرجع أنافس تاني".