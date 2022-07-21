شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 20/ 7/ 2022 العديد من الأخبار الهامة جاء أبرز 7 منها.. فيتوريا: من الآن أصبحت مصريا.. ولا بد أن نكون "يدا واحدة" لتحقيق أهدافنا، بيراميدز يخاطب اتحاد الكرة رسميا للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، وتأكيدًا لليوم السابع.. فيريرا يضم عبد الشافى وروقا لقائمة نهائى كأس مصر أمام الأهلى.

فيتوريا: من الآن أصبحت مصريا.. ولا بد أن نكون "يدا واحدة" لتحقيق أهدافنا

أعرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بتولي تدريب الفراعنة في الفترة القادمة، مؤكدا: "فخر كبير أن أتواجد هنا لتدريب منتخب مصر وسعيد بأول يوم لي هنا وأتمنى الوصول إلى تحقيق أفضل النتائج وبالنسبة لي فخور بتواجدي هنا وأنا سعيد لتواجدي هنا ولتعاملي مع شخص بقيمة حازم إمام".

بيراميدز يخاطب اتحاد الكرة رسميا للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا

أرسل مسئولو نادى بيراميدز خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة، يطالبه خلاله بالمشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، كونه صاحب المركز الثانى فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز حتى الوقت الحالى.

رئيس الإسماعيلي يدعم الجماهير بـ 1000 تذكرة أمام بيراميدز وصبحى ينتظم بالمران

أعلن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي تحمله قيمة 1000 تذكرة من نفقته الخاصة، وذلك في مباراة الفريق أمام بيراميدز والمقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية، في إطار الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري المحلي.

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة عمان بكأس العرب

أدى منتخب مصر للشباب مواليد 2003، مرانه الرئيسي مساء الرئيسي والأخير اليوم بالمملكة العربية السعودية إستعداداً لمواجهة عمان المقرر لها الثامنة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة في أولي مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب التي ستنطلق غداً وتستمر حتي 5 أغسطس المقبل.

تقارير مغربية: قطر القطري يجدد مفاوضاته لضم بانون من الأهلي ويرفع المقابل المالي