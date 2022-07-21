شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 20-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 20 /7 /2022، حيث شهد النادي الأبيض العديد من الأخبار المهمة أبرزها، فيريرا يضم عبد الشافى وروقا لقائمة نهائى كأس مصر أمام الأهلى.

تدريبات خاصة لعواد فى الزمالك على ركلات الترجيح استعدادا للأهلى

يؤدي محمد عواد حارس مرمي الزمالك تدريبات خاصة يوميا علي ركلات الترجيح وذلك استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها غدا في نهائي كأس مصر، تحسبا للجوء الي ركلات الترجيح في حالة نهاية المباراة بالتعادل.

كارتيرون يعلق على قمة كأس مصر بين الأهلي والزمالك: مباراة خاصة للجميع

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لفريق الاتفاق السعودي، والزمالك سابقاً، عن مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع قطبي الكرة المصرية، والمقرر اقامتها في التاسعة مساء غداً الخميس بإستاد القاهرة الدولي.

أدهم الخواجة أحدث وجه "أبن الوز عوام" فى الزمالك