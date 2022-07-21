شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا صانع النجوم.. دياز وإيدرسون وخيمنيز وسميدو وفيلكس أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل البرتغالي روي فيتوريا مهمته مع المنتخب الوطني، مؤكدا أنه جاء لصناعة محمد صلاح جديد للكرة المصرية، وذلك فى مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام.

وتحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن خطته في تدريب الفراعنة ورؤيته للمستقبل بشأن تحسين نتائج المنتخب، بعد تكليفه بشكل رسمي لتدريب الفراعنة.

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا في مقر البجلاية لتقديم المدرب البرتغالي، والكشف عن خططه للعمل في تدريب المنتخب.

الحقيقة أن فيتوريا لم يبالغ في تصريحه، فهو المدرب المعروف بصناعة العديد من النجوم وتقديمهم لأعظم أندية أوروبا.

ومن أبرز اللاعبين الذين ساهم فيتوريا في صناعتهم هما ثنائي مانشستر سيتي إيدرسون حارس مرمى الفريق السماوي وروبن دياز نجم خط الدفاع.

فيتوريا صنع أسماء لامعة أخرى أبرزهم ثنائي ووولفر هامبتون الإنجليزي راؤؤل خيمينيز مهاجم الفريق، وسميدو الظهير المثالي الذى خاض تجربة من قبل في برشلونة.

ويعد جواو فيكلس نجوم أتليتكو مدربد من أبرز النجوم الذين ساهم فيتوريا في تقديمهم للكرة العالمية، والذي انتقل لصفوف الأتليتي بقيمة تبلغ 127 مليون يورو.