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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 20-7-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها حث البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق على تنفيذ تعليماته "بالحرف" فى المباريات المقبلة من أجل تصحيح الأخطاء، التى ظهرت فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى.

قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين مدير فني أجنبي لفرق الجمباز للرجال، ومديرة فنية أجنبية لفرق السيدات بناء على رؤية الجهاز الفني لقطاع الجمباز برئاسة الدكتور محمد فؤاد.

أصدر مسئولو النادي الأهلي بيانا لتوضيح بعض الأمور والقضايا المثارة على الساحة الرياضية في الوقت الحالي وجاء النادي الأهلي طرفا فيها، من أجل وضع النقاط فوق الحروب بشان كل هذه القضايا.

كشفت تقارير صحفية مغربية أن مسئولي نادي قطر القطري جددوا اتصالاتهم بنظرائهم في النادي الأهلي، وقدموا عرضا جديدا لشراء ما تبقى من عقد الدولي المغربي بدر بانون وضمه لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

يعاني الأهلي غياب عدد كبير من اللاعبين المؤثرين غدا الخميس في نهائي كأس مصر بنسختها القديمة، بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق الأحمر بسبب ضغط المباريات.

تصدر النادي الأهلي، القائمة النهائية للأندية المرشحة للفوز بجائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2022، من الإتحاد الأفريقي "كاف".

يستعد فريق الأهلي والزمالك لخوض نهائي كأس مصر من النسخة القديمة 2021 غدا الخميس على استاد القاهرة، وقد تشهد القمة ظهور أكثر من لاعب شاب لم يسبق لهم المشاركة فى لقاءات القمة من قبل، لكن تبقى مسألة مشاركتهم سواء بشكل أساسى أو احتياطى بيد الجهاز الفنى، باعتبار أن القطبين يضمان عددا من المواهب الشابة.

حث البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق على تنفيذ تعليماته "بالحرف" فى المباريات المقبلة من أجل تصحيح الأخطاء، التى ظهرت فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى.