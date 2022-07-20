شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن جاهزية مصطفى شلبى لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادى إنبى جاهزية مصطفى شلبى لاعب الفريق لمواجهة فاركو في المباراة المقبلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وكان مصطفى شلبى طلب التبديل في مباراة المقاصة الماضية لعدم قدرته على استكمال اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد المصدر أن مصطفى شلبي اشتكى من بعض الإجهاد وسيكون جاهزا لمواجهة فاركو المقبلة بالدورى لافتا إلى أن فييرا المدير الفني للفريق البترولى اطمأن على اللاعب كونه من العناصر والركائز الأساسية في الفريق البترولى.

وفاز إنبى على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضى على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري، افتتح التسجيل للفريق البترولى مصطفى شلبى في الدقيقة 44 من ركلة جزاء قبل أن يضيف جرجس مجدى الهدف الثانى من تسديدة قوية في الدقيقة 87.

ونجح الفريق البترولى في تحقيق الفوز الأول مع مديره الفني فييرا، لا سيما منذ رحيل حلمى طولان لم يحقق الفريق البترولى أي فوز قبل أن يستعيد الانتصارات على حساب الفريق الفيومى اليوم، وشهدت الدقيقة 26 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي نتيجة تدخل عنيف وغير رياضي على لاعب مصر للمقاصة.

بهدذه النتيجة ارتقى فريق إنبى إلى المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام برصيد 30 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.