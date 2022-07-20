شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة العربية للكاراتية نهاية يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر منافسات البطولة العربية للكاراتيه، والتى تقام يومى 29 و 30 يوليو الجارى، بصالة ستاد القاهرة.

ويشارك فى البطولة منتخبى الرجال والسيدات، لإكمال الإنجازات التى حققتها منتخبات الكاراتيه فى مختلف البطولات خلال الفترة الأخيرة.

ويشارك منتخبنا الوطنى الكاراتيه "رجال وسيدات" فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى تركيا أكتوبر المقبل، ويستعد الكاراتيه للبطولة بخوض تدريباته التى بدأها أمس بالمركز الأولمبى وسط طموحات بتحقيق اللقب والتتويج بميداليات البطولة.

وكان الكاراتيه قد حقق 7 ميداليات متنوعة فى منافسات بطولة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر، مقسمة إلى ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، حقق الميداليات كلا من فريال أشرف ويوسف بدوى، بخلاف الفضة لأحلام يوسف، وعبد الله ممدوح، والبرونز لعمر علاء، وريم أحمد، وطه طارق.