شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الثانية بعد إيفونا.. أسوان يستعير الغندور حارس الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز في ضم محمد عصام الغندور حارس الانتاج الحربي على سبيل الإعارة، بناء على طلب ربيع ياسين المدير الفني لزهرة الجنوب.

وكتب النادي عبر صفحته على فيس بوك: "رحبوا معنا بمحمد عصام الغندور (24 عاما) أولى صفقات الحراس، حارس مرمى منتخب مصر الأوليمبي الأسبق والنادي الأهلي، ينضم لنادي أسوان قادمًا من نادي الإنتاج الحربي على سبيل الإعارة".





واستغنى الجهاز الفني لفريق أسوان عن 17 لاعبا من الفريق الذى حقق حلم الصعود للدوري الممتاز، وذلك تمهيدا لسلسلة من التعاقدات التي يعكف النادي الجنوبي على انهاء التفاوض بشأنها خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي أسوان للتعاقد مع 14 لاعبًا في الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم المقبل، بعدما أبرم صفقة قوية بالتعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا.

وكشف مصدر في النادي الجنوبي أن الصفقات المرصودة للنادي هذا الصيف تصل لـ 14 لاعبًا، فى ضوء خطة التدعيم التى وضعها مجلس الإدرة مع الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين والمدير الرياضي هيثم عرابي.