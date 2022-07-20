شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب من الزمالك تجديد إعارة مروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى سموحة من نظرائهم بنادى الزمالك تجديد إعارة مروان حمدى مهاجم الفريق المعار للنادى السكندرى لمدة موسم جديد بعد تأقلمه مع الموج الأزرق .

ونجح مروان حمدى في لفت الأنظار بشدة مع سموحه وأحرز 12 هدفا حتى الآن مع الفريق بالإضافة لرغبته القوية في الإستمرار مع الفريق .

كان مسئولو الزمالك أبلغوا اللاعب بعودته لصفوف الفريق مباشرة فور انتهاء الموسم الحالي ونهاية تعاقده مع سموحه ، إلا أن اللاعب يخشى من مصيره السابق في الموسم قبل الماضى عندما فشل في التأقلم مع أبناء ميت عقب ولم يحرز إلا أهداف قليلة وهو ما جعله يرحل لسموحه لمدة سنة على سبيل الإعارة .

من ناحية أخرى، استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير للزمالك، على ضم محمد عبد الشافى ومحمد أشرف روقا لقائمة معسكر الإعداد لمواجهة الأهلى غدًا الخميس، فى نهائى كأس مصر.

ومن المقرر أن تضم قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافى.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " اوباما " - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".