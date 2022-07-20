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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 /7 /2022

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أعلن  يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي تحمله قيمة 1000 تذكرة من نفقته الخاصة، وذلك في مباراة الفريق أمام بيراميدز والمقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية، في إطار الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري المحلي.

 

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة عمان بكأس العرب

 

أدى منتخب مصر للشباب مواليد 2003، مرانه الرئيسي مساء الرئيسي والأخير اليوم بالمملكة العربية إستعداداً لمواجهة عمان المقرر لها الثامنة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة في أولي مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب التي ستنطلق غداً وتستمر حتي 5 أغسطس المقبل.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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