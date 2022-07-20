حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 /7 /2022

أدى منتخب مصر للشباب مواليد 2003، مرانه الرئيسي مساء الرئيسي والأخير اليوم بالمملكة العربية السعودية إستعداداً لمواجهة عمان المقرر لها الثامنة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة في أولي مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب التي ستنطلق غداً وتستمر حتي 5 أغسطس المقبل.