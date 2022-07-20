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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 /7 /2022، هي خدمة يقدمها ”الخليج 365” لقرائه ومتابعيه تشمل من الأخبار الرياضية المهمة..
أعلن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي تحمله قيمة 1000 تذكرة من نفقته الخاصة، وذلك في مباراة الفريق أمام بيراميدز والمقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية، في إطار الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري المحلي.
أدى منتخب مصر للشباب مواليد 2003، مرانه الرئيسي مساء الرئيسي والأخير اليوم بالمملكة العربية السعودية إستعداداً لمواجهة عمان المقرر لها الثامنة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة في أولي مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب التي ستنطلق غداً وتستمر حتي 5 أغسطس المقبل.