شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي يدعم الجماهير بـ 1000 تذكرة أمام بيراميدز وصبحى ينتظم بالمران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي تحمله قيمة 1000 تذكرة من نفقته الخاصة، وذلك في مباراة الفريق أمام بيراميدز والمقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية، في إطار الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري المحلي.
هذا ومن المقرر أن يتم البدء في توزيع التذاكر اعتبارا من الثانية ظهر غدًا الخميس بمقر شركة فوري بشارع شبين الكوم حتي نفاذ العدد المعلن.
وتأتي مبادرة رئيس الإسماعيلي إيمانًا بدور الجماهير ومساندتهم المستمرة للاعبين من أجل استمرار التألق وبذل قصارى جهدهم طوال التسعين دقيقة لمواصلة الإنتصارات المحلية.
ويعول الإسماعيلي على جماهيره التي دائما ما تساند الكيان بإعتبارها المحفز الأول للاعبين على تحقيق النتائج الإيجابية وإعادة الفريق لسابق عهده.
فى ذات الصدد، انتظم عصام صبحي المدافع الأيمن لفريق الإسماعيلي، فى مران فريقه الذى أقيم مساء اليوم على ملعب الدراويش الرئيسي استعدادًا لملاقاة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.
يأتي ذلك بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي لحقت به وهي شد فى العضلة الخلفية منعته من إستكمال لقاء فريقه الأخير ضد فيوتشر الذى أقيم مساء السبت الماضي على ملعب السلام بالقاهرة وانتهي بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدفًا.
وأصبحت مشاركة " صبحي " فى اللقاء المقبل تعود لرؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل بعد إنتهاء برنامجه التأهيلي الأخير ومشاركته بشكل طبيعي فى المران.
والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق، قام برفع الحمل البدني على لاعبيه فى الوقت الحالي عقب إقامة التدريبات على فترتين من أجل زيادة اللياقة البدنية استعدادًا لضغط مباريات منتظر.