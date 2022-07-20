رئيس الإسماعيلي يدعم الجماهير بـ 1000 تذكرة أمام بيراميدز وصبحى ينتظم بالمران

القاهرة - سامية سيد - أعلن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي تحمله قيمة 1000 تذكرة من نفقته الخاصة، وذلك في مباراة الفريق أمام بيراميدز والمقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية، في إطار الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري المحلي.

هذا ومن المقرر أن يتم البدء في توزيع التذاكر اعتبارا من الثانية ظهر غدًا الخميس بمقر شركة فوري بشارع شبين الكوم حتي نفاذ العدد المعلن.

وتأتي مبادرة رئيس الإسماعيلي إيمانًا بدور الجماهير ومساندتهم المستمرة للاعبين من أجل استمرار التألق وبذل قصارى جهدهم طوال التسعين دقيقة لمواصلة الإنتصارات المحلية.

ويعول الإسماعيلي على جماهيره التي دائما ما تساند الكيان بإعتبارها المحفز الأول للاعبين على تحقيق النتائج الإيجابية وإعادة الفريق لسابق عهده.