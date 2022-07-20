شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة عمان بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر للشباب مواليد 2003، مرانه الرئيسي مساء الرئيسي والأخير اليوم بالمملكة العربية السعودية إستعداداً لمواجهة عمان المقرر لها الثامنة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة في أولي مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب التي ستنطلق غداً وتستمر حتي 5 أغسطس المقبل.

وأوقف محمود جابر المدير الفني وجهازه المعاون المران الأخير الذي خاضه منتخب الشباب من أجل تصحيح الأخطاء وعقد جلسة تحفيزية للاعبين من أجل الفوز في اللقاء الأول.

وتضم المجموعة الرابعة بكأس العرب للشباب منتخبى مصر وعمان، إلى جانب المنتخب الصومالي، وتنطلق منافسات البطولة غدا الأربعاء، وتستمر حتى الخامس من شهر أغسطس المقبل.

وضمت القائمة التي أعلنها محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب 23 لاعبًا هم: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل ومحمد عادل أمين في حراسة المرمي، إلى جانب عمر فايد، عبدالرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، أحمد رفاعي، إياد العسقلاني، مؤمن محمود، محمود بسيوني، رأفت خليل، خالد عوض، محمد حمدي، أحمد عبدالرحيم، ماجد هاني، طارق علاء، أحمد رشدي، عبداللطيف أبوقورة، عمر الساعي، يوسف حسن، أحمد نادر حواش، محمود أحمد مرسي وصلاح باشا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.