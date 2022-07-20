شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم الخواجة أحدث وجه "أبن الوز عوام" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر أدهم محمود الخواجة وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدما اتخذ البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، قرارًا بتصعيد اللاعب من فريق الأمل، لتعويض الغيابات التى يعانى منها الفارس الأبيض فى الفترة الأخيرة.

أدهم محمود الخواجة مواليد 2001 يجيد اللعب فى مركز المهاجم، تم تصعيده لصفوف الفريق الأول بالقلعة البيضاء، لينضم لقائمة "أبن الوز عوام" فى الزمالك، بجانب يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر.

وكان فيريرا، قرر تصعيد رباعى فريق "الأمل" حسام أشرف مهاجم فريق 2001، وعبد الرحمن حمادة الفيومى جناح فريق 2003، ومحمد حمدي مدافع فريق2000، وأدهم محمود الخواجة مهاجم 2001، للمشاركة فى المران الذى أقيم يوم، الاثنين، الماضى، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي.

يأتي ذلك وفقاً للاستراتيجية الموضوعة من قبل المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد للاستعانة بأفضل العناصر من فريق "الأمل" للتواجد مع الفريق الأول.