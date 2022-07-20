اخبار الرياضه

أدهم الخواجة أحدث وجه "أبن الوز عوام" فى الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم الخواجة أحدث وجه "أبن الوز عوام" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر أدهم محمود الخواجة وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدما اتخذ البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، قرارًا بتصعيد اللاعب من فريق الأمل، لتعويض الغيابات التى يعانى منها الفارس الأبيض فى الفترة الأخيرة.

202207200754595459.jpg

أدهم محمود الخواجة مواليد 2001 يجيد اللعب فى مركز المهاجم، تم تصعيده لصفوف الفريق الأول بالقلعة البيضاء، لينضم لقائمة "أبن الوز عوام" فى الزمالك، بجانب يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر.

1286faf778.jpg

وكان فيريرا، قرر تصعيد رباعى فريق "الأمل" حسام أشرف مهاجم فريق 2001، وعبد الرحمن حمادة الفيومى جناح فريق 2003، ومحمد حمدي مدافع فريق2000، وأدهم محمود الخواجة مهاجم 2001، للمشاركة فى المران الذى أقيم يوم، الاثنين، الماضى، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي.

0ef091277f.jpg

يأتي ذلك وفقاً للاستراتيجية الموضوعة من قبل المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد للاستعانة بأفضل العناصر من فريق "الأمل" للتواجد مع الفريق الأول.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا