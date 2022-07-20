كيف خسر محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا؟

الشارقة - اميمة ياسر - تسريبات صادمة كشفت عن نتائج غير مرضية للمصريين ومحبي النجم العالمي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

التسريبات كشفت عن فوز السنغالي ساديو ماني المنتقل حديثًا إلى صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني بالجائزة، استنادًا إلى بعض الأسباب التي رجحت كفته عن كفة النجم المصري محمد صلاح.

وخسر محمد صلاح الجائزة لأسباب تتعلق بنتائج البطولات التي شارك فيها، دون النظر للانجازات الفردية التي حققها محمد صلاح.

ليفربول يشيد بالملك

أشاد نادي ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح لترشيحه في القائمة النهائية لافضل لاعب افريقي وتتكون القائمة النهائية من ثلاثة لاعبين و في النسخة الماضية من الجائزة حصل الحارس السنغالي إدوارد ميندي، على لقب أفضل لاعب أفريقي دولي للموسم الكروى الماضي2020-21.

وحصد السنغالي ميندي جائزة أفضل لاعب أفريقي دولي في حفل توزيع جوائز غانا لكرة القدم لعام 2021

ونشر نادي ليفربول صورة لمحمد صلاح على حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" وعلق النادي على الصورة بـ “تم ترشيحه في القائمة النهائية المكونة من ثلاثة لاعبين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022حظا طيبا وفقك الله "