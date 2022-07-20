شكرا لقرائتكم خبر عن ميهوب وبن عيفية على رأس قائمة إيسترن كومباني لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إختار علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق صباح اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة إستعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الخميس في السادسة والنصف مساءً بستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرون في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى : أحمد بوسكا، عمرو حسام

الدفاع: خالد مصطفى-كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جودة) - صابر الشيمي - حسام حسن- محمد صالح - محمود نعيم.

خط الوسط: أحمد أبو بكر (موكشا) - محمد ناصر (مودي) -أحمد حمزاوي - محمد رمضان -محمد بن علي (طرابلسي) - أحمد متعب - عبدالعزيز موسى - يوسف مجدي عبدالغني- عمر فاروق (ميرة).

الهجوم: عادل بدر (نيمار) -عماد ميهوب - يوسف رمضان - فراس بن عيفية.