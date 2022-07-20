شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: لا يوجد خلاف مع كيروش.. وصوت الجبلاية له فى جائزة الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم أنه لا يوجد خلاف مع البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر وجميع أعضاء مجلس إداة الجبلاية تقدره و تحترمه .

وأضاف جمال علام خلال المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر البرتغالى روى فيتوريا قائلا " سوف نقوم بمنح صوت الاتحاد المصرى لكرة القدم بجائزة أفضل مدرب في الاتحاد الافريقى لكرة القدم للبرتغالى كارلوس كيروش ".

و يعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا موسعا بأحد الفنادق الكبرى، لتقديم البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات.

ويمتد عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة ممتد لمدة 4 سنوات أي ينتهى في 2026، ويتضمن العقد أحقية فيتوريا في استقدام 4 مساعدين أجانب.

ويحصل فيتوريا وفقا للعقد على 2 مليون و400 ألف دولار سنويا أى سيحصل على 200 ألف دولار شهريا ما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيها مصريا.

ويوجد شرط جزائى في العقد قيمته راتب 3 شهور لأى طرف يرغب في فسخ العقد قبل نهايته.

ولا يتضمن العقد بندا يمنح اتحاد الكرة المصرى الحق في إقالة فيتوريا اذا فشل في الفوز بأمم افريقيا 2023، حيث يرغب اتحاد الكرة المصرى في استكمال العقد للنهاية ويرفض فكرة التعامل بالقطعة خاصة وأن الكرة المصرية تحتاج حاليا لمشروع كبير من أجل بناء منتخب جديد.