شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع.. فيريرا يضم عبد الشافى وروقا لقائمة نهائى كأس مصر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها مساء غدا الخميس باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

‏‎وتضم القائمة كل من: ‏‎

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم. ‏‎

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "اوباما" - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي. ‏‎

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".

وشهدت القائمة عودة محمد عبد الشافى بعد الشفاء من الإصابة، كما عاد محمد أشرف روقا الذى غاب عن مواجهة غزل المحلة بسبب جرح قطعى فى الرأس، وهو ما سبق وأكده الخليج 365 قبل إعلان القائمة بشكل رسمى.

ويواجه فريق الأهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.