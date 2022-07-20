شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يتأهل لربع نهائي سلاح الشيش ببطولة العالم للمبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البطل المصري علاء الدين أبو القاسم في التأهل لربع نهائي منافسات فردي سلاح الشيش ببطولة العالم للسلاح المقامة حاليا في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتمكن أبو القاسم من تحقيق الفوز على بطل فرنسا أليكساندر سيدو بنتيجة 15-11 ليتأهل لدور الثمانية بفردي سلاح الشيش.

ومن المنتظر أن يواجه أبو القاسم الفائز من مباراة بطل الأرجنتين أوجستو سيرفيلو أمام بطل إيطاليا توماسو ماريني في تمام الرابعة والنصف وخمس دقائق.

في المقابل، ودع محمد حمزة منافسات فردي سلاح الشيش من دور ال16 بعد الخسارة من بطل فرنسا بنتيجة 15-11 بصعوبة.

وكان محمد حمزة وعلاء أبوالقاسم قد بدآ المنافسات صباح اليوم بمباريات دور ال64 الرئيسي ونجح علاء أبوالقاسم في اكتساح بطل بولندا أدريان فوجتكوفياك بنتيجة 15-7، بينما فاز علاء الدين أبوالقاسم على نظيره بطل بريطانيا دومينيك دي ألميدا بنتيجة 15-8 ليتأهل الثنائي لدور ال32.

وبعد ذلك، استطاع أبوالقاسم تحقيق الفوز على بطل بريطانيا كريستيجان أرشر بنتيجة 15-7 ، فيما حقق حمزة الفوز على بطل أوكرانيا كلود يونس بنتيجة 15-10 ليتأهل كل منهما لدور ال16 من منافسات فردي سلاح الشيش.

وكان علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة قد تأهلا لدور ال64 الرئيسي بسلاح الشيش لفردي الرجال فضلا عن تواجدهما ضمن قائمة أفضل 16 لاعبا بالبطولة وتم إعفاءهما من المشاركة بمباريات دور المجموعات التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

ويقود منتخب مصر لسلاح الشيش فنيا كل من الدكتور اشرف مسعد، وكابتن مؤمن مجدي وكابتن مصطفي نهاد بالإضافة إلى كابتن ماهر حمزة مدرب محمد حمزة، وفاليريو اسبرومونتي مدرب علاء ابو القاسم.

يذكر أن علاء ابو القاسم هو صاحب الفضية التاريخية في أولمبياد لندن 2012، ومحمد حمزة هو صاحب الميدالية البرونزية بدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت مؤخرا بالجزائر بمدينة وهران.