شكرا لقرائتكم خبر عن أبو القاسم يسطر أسمه فى تاريخ مصر ببطولات العالم للسلاح .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سطر علاء الدين أبو القاسم لاعب منتخب مصر للسلاح، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مصر ببطولات العالم للعبة، بعدما نجح في تحقيق المركز السادس ببطولة العالم للمبارزة المقامة حاليا في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويعد إنجاز أبو القاسم هو الأول لمصر في تاريخها ببطولات العالم حيث أنها أول مرة يتأهل لاعب مصرى لدور ربع النهائى فى منافسات الفردى ببطولة العالم.

وخسر أبو القاسم بصعوبة أمام بطل إيطاليا والمصنف الثالث على العالم توماسو ماريني الذى صعد لنهائى البطولة بنتيجة 15-9 ليحتل المركز السادس بالبطولة.

وكان أبوالقاسم قد تمكن من التأهل لربع نهائى فردى سلاح الشيش بعد تحقيق الفوز على بطل فرنسا أليكساندر سيدو بنتيجة 15-11.

وبدأ علاء أبوالقاسم المنافسات صباح اليوم بمباريات دور الـ64 الرئيسي علاء أبوالقاسم في اكتساح بطل بريطانيا دومنيك دي ألميدا بنتيجة 15-8 قبل أن يتأهل ويحقق الفوز على بطل بريطانيا الآخر كريستيجان أرشر بنتيجة 15-7في دور الـ32.

وحقق محمد حمزة المركز الـ11 في منافسات فردي سلاح الشيش بعد الخسارة في دور الـ16 من بطل فرنسا الذي صعد لنهائي البطولة بنتيجة 15-11 بصعوبة.

وقد ظهر بطلا مصر بمستوى مميز خلال منافسات اليوم وجذبا الانتباه بماراتهما واسلوبهما المميز في اللعب.

ويقود منتخب مصر لسلاح الشيش فنيا كل من الدكتور اشرف مسعد، وكابتن مؤمن مجدي وكابتن مصطفي نهاد بالإضافة إلى كابتن ماهر حمزة مدرب محمد حمزة، وفاليريو اسبرومونتي مدرب علاء ابو القاسم.

يذكر أن علاء ابو القاسم هو صاحب الفضية التاريخية في أولمبياد لندن 2012، ومحمد حمزة هو صاحب الميدالية البرونزية بدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت مؤخرا بالجزائر بمدينة وهران.