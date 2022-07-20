شكرا لقرائتكم خبر عن س &ج..متى يعود أكرم توفيق للظهور في تدريبات الأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى أكرم توفيق، نجم النادى الأهلى، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجى للتعافى من إصابة الرباط الصليبى، قبل المشاركة فى تدريبات الأهلي الجماعية بشكل تدريجى، وفقاً لحالة اللاعب، ونلقى الضوء في السطور التالية عن موعد ظهور أكرم توفيق في تدريبات الاهلى..

س: متى تعرض أكرم توفيق للإصابة بالرباط الصليبى ؟

ج: تعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت في يناير الماضى فى الكاميرون.

س: أين أجرى أكرم توفيق جراحة الرباط الصليبى ؟

ج: أجرى أكرم توفيق جراحة الرباط الصليبى في النمسا بمعرفة الخبير كريستيان فينك المشهور بإجراء هذه الجراحة في أوربا.

س: أين خاض أكرم توفيق فترة التأهيل من جراحة الصليبى ؟

ج: خاض أكرم توفيق فترة التأهيل بالعاصمة القطرية الدوحة في مركز إسباير المتخصص فى إصابات الملاعب والتأهيل الرياضي.

س: متى يعود أكرم توفيق للظهور في مران الاهلى ؟

ج: أعلن النادى الأهلي جاهزية أكرم توفيق للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد مباراة الزمالك المحدد لها الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر، أو الاثنين المقبل على أقصى تقدير.

وأوضح النادى أن الاستعانة بأكرم ستتوقف على مدى جاهزيته الفنية والبدنية التى سيحددها البرتغالي ريكاردو سواريز، وفقا لحالة اللاعب بعد المشاركة فى التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون متاحا للاستعانة به في المباريات المتبقية من عمر الدوري للموسم الحالي.

س: ماذا قدم أكرم توفيق بقميص الاهلى قبل الإصابة ؟

ج : لعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات، سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو ، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف.