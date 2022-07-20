شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يرصد مكافآت خاصة للفوز على الاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد عباس المشرف العام على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن إدارة النادى رصدت مكافآت خاصة من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى، في المباراة التى ستقام غدا الخميس، فى إطار الجولة السادسة والعشرين من الدورى.

وقال خالد عباس في تصريحات خاصة، إن إدارة الفريق برئاسة نصر عبد العزيز رصدت مكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى والثلاث نقاط من أجل الاقتراب خطوة من الخروج من منطقة الخطر في جدول الدورى، وذلك بعد النتائج الرائعة التي حققها الفريق في الفترة الماضية بعد الفوز على الجونة ومصر المقاصة والتعادل مع فاركو.

وتلقى علاء عبد العال المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، خبرا سعيدا بجاهزية التونسى فراس بن عيفية صانع ألعاب الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت أمام الجونة في الأسبوع قبل الماضى.

وأصبح فراس بن عيفية جاهزا للدخول في قائمة إيسترن كومبانى أمام الاتحاد السكندرى في المباراة التى ستقام الخميس المقبل، فى إطار الجولة السادسة والعشرين من الدورى.

ويكثف الجهاز الطبى بنادى إيسترن كومبانى بقيادة الدكتور ممدوح محيى، محاولاته لتجهيز العديد من اللاعبين المصابين والتى يأتى فى مقدمتها أحمد أمين قفة مهاجم الفريق الذى يعانى من مزق فى الضامة، بالإضافة لكل من الحسينى طه "أنكل القدم" وأحمد حجى ومحمد خليفة المصابين بشد فى الخلفية، كما سيتم عمل مسحة جديدة للحارس أحمد دعدور للتأكد من إصابته بفيروس كورونا.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.