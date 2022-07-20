شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: سأكون مشرفا أنا وبركات على المنتخب وعقد فيتوريا يبدأ الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم أمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وضعية الجهاز الفنى تحت قيادة المدير الفنى الجديد روى فيتوريا قائلا " الجهاز الطبي سيكمل كما هو بقيادة محمد أبو العلا، ومحمود سليم سيستمر أيضا كمحلل للأداء، ومع بداية شهر أغسطس المقبل وهو موعد بداية عقد فيتوريا سنكون قد حددنا إذا ما كان سيتواجد مدير إداري أو مدرب مساعد ولكن لن يكون هناك منصب مدير للمنتخب لأنني سأكون مشرفا أنا ومحمد بركات على المنتخب ".

وأوضح حازم إمام في تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورتس 2 قائلا " كرة القدم المصرية كبيرة جدا وأي مدرب سيرغب في ارتباط اسمه بها لأن هذا سيعلي من شأنه، وأي مدرب سيرغب في تولي تدريب لاعبين كبار مثل محمد صلاح أو محمد النني و أطالب الناس بعدم محاسبة روي فيتوريا بالقطعة وأن ننتظر قليلا قبل محاسبته وأن نطبق ما يحدث في أوروبا أو حتى في السنغال وتجربة أليو سيسيه المستمرة منذ 7 سنوات و فيتوريا يبني لعامين أو ثلاثة مقبلين وبدأ بالفعل في دراسة منتخب مصر واللاعبين الذين انضموا في السنوات الماضية وبدأ في متابعة منتخب مواليد 2003" .

وأشار حازم أمام رفض البرتغالى روى فيتوريا الحديث عن صلاح؟ قائلا " هو يعرف قيمة محمد صلاح جيدا ولكنه أراد أن يعطي رسالة بأن جميع اللاعبين مهمين بالنسبة له ومن المهم أن يتحدث المدرب عنهم جميعا" .