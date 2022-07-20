عودة عبد الشافى وروقا لقائمة الزمالك استعدادًا للأهلى فى نهائى الكأس

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير للزمالك، على ضم محمد عبد الشافى ومحمد أشرف روقا لقائمة معسكر الإعداد لمواجهة الأهلى غدًا الخميس، فى نهائى كأس مصر.

ومن المقرر أن تضم قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافى.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " اوباما " - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".

ويواجه فريق الأهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.

وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر، على أن يرتدي الأهلي الزي الأصلي، بينما يظهر الزمالك بالزى الاحتياطى ويكون مخالفا تماما لزى الأهلي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلي يرتدي زيه في نهائي كأس مصر؛ لأن المباراة بين الفائز من المباراة رقم 29 وهو الأهلي مع الفائز من المباراة رقم 30، وهو الزمالك وفقا للقرعة، ولذلك فالأهلى يأتى قبل الزمالك.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن لهذا السبب أيضا، فالأهلي هو صاحب الأرض في نهائي الكأس وبالتالي يرتدي زيه الأصلى.