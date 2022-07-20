شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا في قائمة إيسترن كومبانى استعدادا لمواجهة الاتحاد.. عودة فراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق إيسترن كومبانى، 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز باستاد بتروسبورت.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام

الدفاع: محمود نعيم، خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، محمد صالح، حسام حسن، صابر أشرف، احمد عبد الموجود

الوسط: موكشا، أحمد تمساح، فراس بن عبد الله، عبدالعزيز موسى، محمد رمضان، يوسف مجدي، أحمد حمزة "حمزاوى"، محمد الطرابلسى، عمر ميره، محمد ناصر مودي، أحمد متعب

الهجوم: يوسف أحمد رمضان، عماد ميهوب

ويكثف الجهاز الطبى بنادى إيسترن كومبانى بقيادة الدكتور ممدوح محيى، محاولاته لتجهيز العديد من اللاعبين المصابين والتى يأتى فى مقدمتها أحمد أمين قفة مهاجم الفريق الذى يعانى من مزق فى الضامة، بالإضافة لكل من الحسينى طه "أنكل القدم" وأحمد حجى ومحمد خليفة المصابين بشد فى الخلفية، كما سيتم عمل مسحة جديدة للحارس أحمد دعدور للتأكد من إصابته بفيروس كورونا.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومبانى 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.