شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: لقاء بيراميدز من العيار الثقيل.. عودة الثقة تساهم فى استمرار الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن كمال مدرب الإسماعيلي أن هناك سعادة كبيرة في أعقاب الأداء المميز للاعبين بمباراة فيوتشر وخطف إنتصار غالٍ في اللحظات الأخيرة ، مشيراً إلى أن فرحة الجماهير وحرصهم على استقبال الفريق بعد هذا الفوز هو شىء إيجابي للغاية.

وأضاف :"طوينا صفحة فيوتشر والتركيز حاليا علي مواجهة بيراميدز ، الفوز في مباراتين علي التوالي ساهم في رفع الحالة المعنوية للاعبين و نعمل على استمرار النتائج الإيجابية للصعود تدريجياً بجدول الترتيب".

وشدد مدرب الإسماعيلي الشاب :"مواجهة بيراميدز من العيار الثقيل ،اللقاءات الكبرى دائما مايكون لها حسابات خاصة سنعمل بكل إصرار من أجل تحقيق المطلوب".

وأكمل حديثه :"عودة الثقة ستسهم في تطور مستوى اللاعبين وتخفيف حجم الضغوط الملقاة على عاتقهم ، الوضع لايزال صعباً علينا تكثيف الجهود لضمان تحقيق أقصى إستفادة من هذا الموسم ".

ويستضيف الدراويش منافسه بيراميدز الاحد القادم على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة السادسة والعشرين من المسابقة .