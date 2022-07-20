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الإسماعيلى: لقاء بيراميدز من العيار الثقيل.. عودة الثقة تساهم فى استمرار الفوز

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القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن كمال مدرب الإسماعيلي أن هناك سعادة كبيرة في أعقاب الأداء المميز للاعبين بمباراة فيوتشر وخطف إنتصار غالٍ في اللحظات الأخيرة ، مشيراً إلى أن فرحة الجماهير وحرصهم على استقبال الفريق بعد هذا الفوز هو شىء إيجابي للغاية.

 

وأضاف :"طوينا صفحة فيوتشر والتركيز حاليا علي مواجهة بيراميدز ، الفوز في مباراتين علي التوالي ساهم في رفع الحالة المعنوية للاعبين و نعمل على استمرار النتائج الإيجابية للصعود تدريجياً بجدول الترتيب".

 

وشدد مدرب الإسماعيلي الشاب :"مواجهة بيراميدز من العيار الثقيل ،اللقاءات الكبرى دائما مايكون لها حسابات خاصة سنعمل بكل إصرار من أجل تحقيق المطلوب".

 

وأكمل حديثه :"عودة الثقة ستسهم في تطور مستوى اللاعبين وتخفيف حجم الضغوط الملقاة على عاتقهم ، الوضع لايزال صعباً علينا تكثيف الجهود لضمان تحقيق أقصى إستفادة من هذا الموسم ".

 

ويستضيف الدراويش منافسه بيراميدز الاحد القادم على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة السادسة والعشرين من المسابقة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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