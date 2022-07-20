شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا : لست ساحرا لتغيير الأوضاع فى يومين.. ولا يوجد فرق بين مدربى الأندية والمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أنه لا يوجد فارق بين مدربى الفرق و المنتخبات و لكن هناك المدرب يعمل بجد ويقوم بالتحضير بشكل قوى للمباريات و أختيارات اللاعبين .

وأوضح روى فيتوريا خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة قائلا " أنا لست ساحر لتغيير الكرة المصرية فى يومين فقط و لابد من أخذ الوقت للعمل على تحسين الوضع وتطويره خلال المرحلة المقبلة ".

و يعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا موسعا بأحد الفنادق الكبرى، لتقديم البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات.

ويمتد عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة ممتد لمدة 4 سنوات أي ينتهى في 2026، ويتضمن العقد أحقية فيتوريا في استقدام 4 مساعدين أجانب.

ويحصل فيتوريا وفقا للعقد على 2 مليون و400 ألف دولار سنويا أى سيحصل على 200 ألف دولار شهريا ما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيها مصريا.

ويوجد شرط جزائى في العقد قيمته راتب 3 شهور لأى طرف يرغب في فسخ العقد قبل نهايته.

ولا يتضمن العقد بندا يمنح اتحاد الكرة المصرى الحق في إقالة فيتوريا اذا فشل في الفوز بأمم افريقيا 2023، حيث يرغب اتحاد الكرة المصرى في استكمال العقد للنهاية ويرفض فكرة التعامل بالقطعة خاصة وأن الكرة المصرية تحتاج حاليا لمشروع كبير من أجل بناء منتخب جديد.