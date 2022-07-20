شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: نقف خلف فييرا ونثق فى قدرته على التطوير وتنفيذ أهدافنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى أن مجلس الإدارة يقف خلف البرتغالى جورفان فييرا المدير الفني للفريق البترولى من أجل التطوير وتحقيق أهدافهم لافتا إلى أنه ضد محاسبة المدرب بالقطعة ولكن بمدى قدرته على التطوير وتنفيذ المشروع الذى تم إستقدامه من أجله.

قال رئيس نادى إنبى خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365:"عندنا مشروع كبير في الفريق البترولى خلال الفترة المقبلة، ولأجل ذلك تم اختيار فييرا، وفكرة المباراة ومباراتين لتقييم المدير الفني غير موجودة في مجلسنا".

أوضح الشريعى أن الجهاز الفني بقيادة فييرا يبذل مجهودا كبيرا منذ توليه المسئولية ومجلس إدارة إنبى يدعمه بكل قوة ويثق فيه لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري المصرى الممتاز مؤكدا أن الصبر على المدرب جعله يستعيد ذاكرة الانتصارات خصوصا بعد فوز الفريق البترولى على مصر المقاصة في المباراة الماضية بـ 10 لاعبين.

وفاز إنبى على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضى على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري، افتتح التسجيل للفريق البترولى مصطفى شلبى في الدقيقة 44 من ركلة جزاء قبل أن يضيف جرجس مجدى الهدف الثانى من تسديدة قوية في الدقيقة 87.

ونجح الفريق البترولى في تحقيق الفوز الأول مع مديره الفني فييرا، لا سيما منذ رحيل حلمى طولان لم يحقق الفريق البترولى أي فوز قبل أن يستعيد الانتصارات على حساب الفريق الفيومى اليوم، وشهدت الدقيقة 26 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي نتيجة تدخل عنيف وغير رياضي على لاعب مصر للمقاصة.

بهدذه النتيجة ارتقى فريق إنبى إلى المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام برصيد 30 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.