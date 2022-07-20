شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا: أفضل أسلوب الاستحواذ.. والفرصة أمام الجميع للانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أنه كان يعمل فى الاندية لمدة أربع سنوات لبناء مشروع وأحتاج الدعم الكامل من الجميع لنجاح المنظومة خلال المرحلة المقبلة حيث الان أعمل مع المنتخب المصرى ولابد من الصبر من الجميع لتحقيق البطولات .

وأوضح روى فيتوريا خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة قائلا: " أحب أن أوجه رسالة الى جميع اللاعبين المصريين أنه سوف يشاهد جميع المباريات للوقوف على الافضل منهم وهناك حقبة جديدة للفراعنة والجميع سوف يحصل على فرصة ".

وأشار المدرب البرتغالى أنه يفضل أسلوب اللعب بالاستحواذ على الكرة وهذا الافضل حاليا على مستوى العالم كاملا".

ويعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا موسعا بأحد الفنادق الكبرى، لتقديم البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات.

ويمتد عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة ممتد لمدة 4 سنوات أي ينتهى في 2026، ويتضمن العقد أحقية فيتوريا في استقدام 4 مساعدين أجانب.

ويحصل فيتوريا وفقا للعقد على 2 مليون و400 ألف دولار سنويا أى سيحصل على 200 ألف دولار شهريا ما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيها مصريا.

ويوجد شرط جزائى في العقد قيمته راتب 3 شهور لأى طرف يرغب في فسخ العقد قبل نهايته.

ولا يتضمن العقد بندا يمنح اتحاد الكرة المصرى الحق في إقالة فيتوريا اذا فشل في الفوز بأمم افريقيا 2023، حيث يرغب اتحاد الكرة المصرى في استكمال العقد للنهاية ويرفض فكرة التعامل بالقطعة خاصة وأن الكرة المصرية تحتاج حاليا لمشروع كبير من أجل بناء منتخب جديد.