شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح وحيد فى اليوم الخامس لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت اللجنة المشتركة المشكلة من مسئولي مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وإدارة النادي المصري في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء أبوابها في اليوم الخامس لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي المقرر إجراءها في التاسع والعشرين من أغسطس المقبل.

وشهد اليوم الخامس تقدم مرشح وحيد على منصب أمين الصندوق، وهو محمد السيد أحمد الفقي.

الجدير بالذكر أن اللجنة ستستمر في تلقي طلبات الترشيح حتى بعد غدٍ الجمعة الموافق الثاني والعشرين من يوليو الجاري وذلك اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وقررت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، ترك ملف التعاقدات الجديدة للفريق في الميركاتو الصيفي المنتظر وكذلك ملف الراحلين، للمجلس الجديد الذي سيتم انتخابه لإدارة المصري، بعدما حددت لجنة إدارة المصري في وقت سابق يوم 29 أغسطس المقبل لانعقاد الجمعية العمومية للنادي البورسعيدي وإقامة الانتخابات.

وكشف مصدر مقرب من كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري السابق، عن توليه رئاسة النادى البورسعيدى خلال الفترة المقبلة، بعد جلسة جمعته بمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بأحد فنادق بورسعيد.

وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، "اللواء عادل الغضبان اجتمع مع كامل أبو علي، بعد عودته من هولندا، واتفقا على عودته لرئاسة النادى، ولم يكن ممكنا لكامل أبو على أن يتجاهل رغبة جماهير النادى بعودته لرئاسة المصرى".

وكان المصري قد تعادل مع الاتحاد السكندري سلبياً في مباراة الجولة الماضية من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد برج العرب بالأسكندرية.