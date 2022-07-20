شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يغيبون عن الاتحاد السكندرى أمام إيسترن كومبانى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب 4 لاعبين عن صفوف الاتحاد السكندرى في مباراة إيسترن كومبانى المقبلة المقرر لها غدٍ الخميس على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإصابة والإيقاف.

وتأكد غياب سعيدو سمبورى والذى يعانى من مزق فى الضامة وفوزى الحناوى وكريم ممدوح ويغيب "مانجا" عن صفوف زعيم الثغر بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة المصرى البورسعيدى التي أقيمت بالأمس الإثنين وانتهت بالتعادل السلبى ضمن منافسات الجولة 25 من الدورى العام.

من ناحية أخرى أثبتت الأشعة التى خضع لها هشام صلاح الظهير الأيمن لفريق الاتحاد السكندرى سلامته، حيث غاب اللاعب عن مباراة المصرى الأخيرة بعد أن اشتكى من شد فى الأمامية، الأمر الذى جعل عماد النحاس المدير الفنى للفريق أعطى تعليمات للجاهز الطبى باستبعاد اللاعب وخضوعه للأشعة.