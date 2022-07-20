شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم للإصابة بفيروس كيورونا عقب أجراء بعض الفحوصات الطبية خلال الأيام الماضية .

وغاب إيهاب الكومى عن المؤتمر الصحفى الذى أقيم منذ قليل بأحد فنادق القاهرة لتقديم البرتغالى روى فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر بحضور أعضاء مجلس الإدارة جميعا .

ويمتد عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة ممتد لمدة 4 سنوات أي ينتهى في 2026، ويتضمن العقد أحقية فيتوريا في استقدام 4 مساعدين أجانب.

ويحصل فيتوريا وفقا للعقد على 2 مليون و400 ألف دولار سنويا أى سيحصل على 200 ألف دولار شهريا ما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيها مصريا.

ويوجد شرط جزائى في العقد قيمته راتب 3 شهور لأى طرف يرغب في فسخ العقد قبل نهايته.