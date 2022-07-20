شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستقر على ضم 22 لاعبا لقائمة الاتحاد السكندرى أمام إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر عماد النحاس، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على ضم 22 لاعبًا استعدادًا لمواجهة "إيسترن كومبانى" المقرر لها غداً الخميس في السادسة والنصف مساءً على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعلن النحاس قائمة الاتحاد السكندري خلال الساعات المقبلة، وعلم ”الخليج 365” أن الجهاز الفنى أستقر بنسبة كبيرة على القائمة التالية: محمد عبد المنصف، صبحى سليمان، فارس السيد، السيد سالم، عبد الله نصيب، محمود شبانة، بلال السيد، صبرى رحيل، مروان عطية، كريم يحيى، محمد رجب، خالد الغندور، إبراهيم حسن، نادر رمضان، عبد الغنى محمد، أحمد راشد، أحمد عادل "ميسى"، مابولولو، بنجامين، مورو ساليفو، كريم الديب وأحمد محمد "إيتو".

ويغيب 5 لاعبين عن صفوف الاتحاد السكندرى حيث تأكد غياب سعيدو سمبورى والذى يعانى من مزق فى الضامة وفوزى الحناوى وكريم ممدوح ويغيب "مانجا" عن صفوف زعيم الثغر بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة المصرى البورسعيدى التي أقيمت الإثنين وانتهت بالتعادل السلبى ضمن منافسات الجولة 25 من الدورى العام، فضلا عن غياب هشام صلاح.

وشدد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على لاعبيه بضرورة التركيز في اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط في مباراة إيسترن كومباتى واستعادة سيد البلد للانتصارات بعد التعثر بالخسارة أمام سيراميكا بخماسية والتعادل السلبى أمام المصرى البورسعيدي.

وزار جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لكرة القدم بناى الاتحاد السكندرى بالأمس في وجود محمد صيلحى رئيس النادى، وقاموا بمصافحة عماد النحاس والجهاز والمعاون، ولاعبي الفريق على ملعب النادي بسموحة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.