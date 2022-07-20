شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان رسمي.. الأهلي يُحدد موقفه من القضايا المثارة على الساحة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مسئولو النادي الأهلي بيانا لتوضيح بعض الأمور والقضايا المثارة على الساحة الرياضية في الوقت الحالي وجاء النادي الأهلي طرفا فيها، من أجل وضع النقاط فوق الحروب بشان كل هذه القضايا.

وجاء نص البيان كالتالي: "نظرًا لما تشهده الساحة الرياضية في الوقت الحالي من قضايا وملفات عديدة تتداولها وسائل الإعلام، والنادي الأهلي طرفًا فيها.. ولأن البعض لم يتناول موقف النادي وحقوقه بالشكل الصحيح، وأن هناك أمورًا تحتاج إلى توضيح، وأخرى تستوجب وضع النقاط فوق الحروف أمام الرأي العام".

تابع البيان: "تتجه النية لدى النادي للتحدث والرد خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص كافة هذه القضايا وتحديد الموقف منها، وكل ما يخص النادي وملفاته الرياضية وقطاعاته المختلفة".