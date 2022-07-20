شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يودع منافسات فردى سلاح الشيش من ربع النهائى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع علاء الدين أبوالقاسم بطل مصر في سلاح الشيش، منافسات الفردي من ربع النهائي ببطولة العالم للسلاح المقامة حاليا في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخسر أبو القاسم أمام بطل ايطاليا والمصنف الثالث على العالم توماسو ماريني بنتيجة 15-9 ليودع بذلك منافسات الفردي من دور الثمانية.

وكان أبوالقاسم قد تمكن من التأهل لربع نهائي فردي سلاح الشيش بعد تحقيق الفوز على بطل فرنسا أليكساندر سيدو بنتيجة 15-11.

وبدأ علاء أبوالقاسم المنافسات صباح اليوم بمباريات دور ال64 الرئيسي علاء أبوالقاسم في اكتساح بطل بريطانيا دومنيك دي ألميدا بنتيجة 15-8 قبل أن يتأهل ويحقق الفوز على بطل بريطانيا الآخر كريستيجان أرشر بنتيجة 15-7في دور ال32.

وودع محمد حمزة منافسات فردي سلاح الشيش من دور ال16 بعد الخسارة من بطل فرنسا بنتيجة 15-11 بصعوبة.

ويقود منتخب مصر لسلاح الشيش فنيا كل من الدكتور اشرف مسعد، وكابتن مؤمن مجدي وكابتن مصطفي نهاد بالإضافة إلى كابتن ماهر حمزة مدرب محمد حمزة، وفاليريو اسبرومونتي مدرب علاء ابو القاسم.

يذكر أن علاء ابو القاسم هو صاحب الفضية التاريخية في أولمبياد لندن 2012، ومحمد حمزة هو صاحب الميدالية البرونزية بدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت مؤخرا بالجزائر بمدينة وهران.