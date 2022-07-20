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روى فيتوريا: الجماهير المصرية تتنفس كرة.. وهناك مشروع سنعمل عليه

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القاهرة - سامية سيد - أبدى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، سعادته البالغة بقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.، مؤكدا انه فخوربالتواجد في مصر وفخور بتدريب منتخب الفراعنة.

 

وأوضح المدير الفني للمنتخب المصري، أن حازم إمام  عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة كان له دورا كبيرا في المفاوضات، لأنه تحدث معه عن المشروع الكبير للمنتخب خلال السنوات المقبلة وسنعمل عليه وتحقيقه.

 

وأضاف فيتوريا، أنه يعلم جيدًا التحدي الذي سيواجهه لتدريب منتخب مصر، معلقا "الجماهير المصرية تتنفس كرة".

 

وتمنى فيتوريا أن يكون الجميع يد واحدة طوال مسيرته مع المنتخب من أجل نجاح المهمة وتحقيق إنجازات للمنتخب.

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا موسعا بأحد الفنادق الكبرى، لتقديم البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات.

 

ويمتد عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة ممتد لمدة 4 سنوات أي ينتهى في 2026، ويتضمن العقد أحقية فيتوريا في استقدام 4 مساعدين أجانب.

 

ويحصل فيتوريا وفقا للعقد على 2 مليون و400 ألف دولار سنويا أى سيحصل على 200 ألف دولار شهريا ما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيها مصريا.

ويوجد شرط جزائى في العقد قيمته راتب 3 شهور لأى طرف يرغب في فسخ العقد قبل نهايته.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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