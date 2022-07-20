شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا: الجماهير المصرية تتنفس كرة.. وهناك مشروع سنعمل عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، سعادته البالغة بقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.، مؤكدا انه فخوربالتواجد في مصر وفخور بتدريب منتخب الفراعنة.

وأوضح المدير الفني للمنتخب المصري، أن حازم إمام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة كان له دورا كبيرا في المفاوضات، لأنه تحدث معه عن المشروع الكبير للمنتخب خلال السنوات المقبلة وسنعمل عليه وتحقيقه.

وأضاف فيتوريا، أنه يعلم جيدًا التحدي الذي سيواجهه لتدريب منتخب مصر، معلقا "الجماهير المصرية تتنفس كرة".

وتمنى فيتوريا أن يكون الجميع يد واحدة طوال مسيرته مع المنتخب من أجل نجاح المهمة وتحقيق إنجازات للمنتخب.