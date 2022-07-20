شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعتمد التعاقد مع خبراء أجانب لفرق الجمباز رجال وسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين مدير فني أجنبي لفرق الجمباز للرجال، ومديرة فنية أجنبية لفرق السيدات بناء على رؤية الجهاز الفني لقطاع الجمباز برئاسة الدكتور محمد فؤاد.

وأشار إلى إنه تم الاتفاق مع الأوكراني أيجور كوروبتشنسكي لتولي منصب المدير الفني لرجال الجمباز في ظل خبراته الكبيرة، حيث يملك سيرة ذاتية قوية بعدما عمل مديرا فنيا للمنتخبات القومية في أوكرانيا ورئيسا للاتحاد الأوكراني للجمباز خلال الفترة من 2001-2016 بخلاف شغله لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوربي للجمباز وعمله كأحد مستشاري الاتحاد الدولي للعبة وحصوله على وسام رئيس أوكرانيا للإنجازات الرياضية.

وتم الاتفاق مع الأوكرانية أينا كوروبتشنسكي لتولي منصب المدير الفني للسيدات، حيث تملك خبرات كبيرة بعدما قامت بتدريب المنتخب الأوكراني خلال الفترة من 1996-2006 وقادته للفوز بالمركز الأول وذهبية الفرق لبطولة أوربا عام 1998، كما توجت بالمركز الأول على مستوى الفريق في بطولة أوربا لعام 2006 الى جانب تحقيق المركز الأول في عدد من بطولات كأس العالم خلال الفترة من 2009-2014.