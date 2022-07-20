شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يناقش مدى حاجته لرجب بكار قبل الدخول فى مفاوضات مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافش مسئولى نادى الزمالك، مع الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، بعض الأسماء المطروحة لتدعيم صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن بينهم رجب بكار الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش.

وينتظر مسئولى نادى الزمالك انتهاء الفريق من خوض نهائى كأس مصر غدًا الخميس، أمام الأهلى، لمناقشة فيريرا فى مدى الاحتياج لرجب بكار لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم الجديد، بعدما تم عرض اللاعب على القلعة البيضاء من بعض وكلاء اللاعبين.

وكان بعض وكلاء اللاعبين رشحوا رجب بكار لنادى الزمالك، خاصة أنه من أبرز اللاعبين المميزين فى مركزه بالدورى المصرى، وعودته للمشاركة مع فريقه بعد شفاء إصابته ستعيده للتألق، ولم يحسم مسئولو النادى الأبيض القرار بشأن اللاعب حتى الوقت الحالى.

ويعقد الجهاز الفني بقيادة فيريرا ومعاونيه أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود جلسات مكثفة مع لاعبي الفريق على هامش المران اليومى لإعادة تهيئة اللاعبين نفسيا قبل مواجهة القمة المقرر لها الخميس فى نهائى كأس مصر.

ويحرص الجهاز المعاون على الحديث مع اللاعبين حول زيادة الدافع ورفع الثقة بداخلهم، خاصة أن الفوز فى مباراة الخميس وحصد لقب الكأس سيفتح الطريق لحصد لقب الدورى ومواصلة المنافسة الشرسة مع الأهلي وبيراميدز علي لقب الدورى.