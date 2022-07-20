شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير مغربية: قطر القطري يجدد مفاوضاته لضم بانون من الأهلي ويرفع المقابل المالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية مغربية أن مسئولي نادي قطر القطري جددوا اتصالاتهم بنظرائهم في النادي الأهلي، وقدموا عرضا جديدا لشراء ما تبقى من عقد الدولي المغربي بدر بانون وضمه لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

ذكر موقع le360 سبور المغربي، أن مسئولي نادي قطر القطري، استجابوا لطلب مدربهم يوسف السفري، المدرب المساعد السابق لفريق الرجاء المغربي، وعادوا من جديد لفتح ملف التفاوض للتعاقد مع بدر بانون، وتقدموا بعرض مالي أكبر من إجل إقناع الفريق الأحمر بالموافقة عل شراء خدمات المدافع الدولي المغربي .



بانون

وأكد الموقع أن مفاوضات نادي قطر القطري مع مسؤولي الأهلي ، بشأن التعاقد مع بدر بانون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قد توقفت بسبب عدم موافقة مسؤولي الفريق القطري على بعض شروط إدارة الفريق بخصوص العقد.

كان بانون قد عاد للمشاركة مع الأهلى بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا ما أبعده عن المشاركة في أمم إفريقيا 2022 ا رفقة المنتخب الوطني الأول، مستهل شهر يناير الماضى، وتسببت فى التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.

وشارك بدر بانون في 51 مباراة مع الأهلي منذ انضمامه في 2020 قادماً من الرجاء الرياضي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً.

وتوج بانون مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة بجانب السوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة.