شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 15 ميدالية متنوعة فى البطولة الإفريقية للسامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المنتخب المصري للسامبو 15 ميدالية متنوعة خلال فعاليات البطولة الإفريقية للسامبو السادسة عشر التي أقيمت في مدينة ياوندي بدولة الكاميرون خلال الفترة من 15-19 يوليو الجاري بمشاركة 15 دولة إفريقية.

وفاز لاعبو المنتخب الوطني للسامبو على 5 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية و 7 ميداليات برونزية وسط منافسة قوة بين الدول الإفريقية المشاركة في المنافسات.

وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب اللاعبين خالد فزاع في وزن +98 كم أسلوب سامبوا كومباكت، عبدالرحمن الدمراني والميدالية الذهبية وزن 71 كم سامبوا بيتش، سماح عبداللطيف ميدالتين ذهبيتين في وزن 72 كم أسلوب سامبوا سبورتيف وأسلوب سامبوا بيتش ومريم عبداللطيف الميدالية الذهبية وزن 72 سامبوا بيتش.

وحصد الميداليات الفضية كل من محمد إبراهيم الشهير بشمس، وخالد فزاع وخالد الونش فيما كان نصيب الميداليات البرونزية لكل من أحمد عبدالباسط، محمد علي جبر، محمود عصام عقل، سيف محسن، عبدالرحمن الدمراني، محمد إبراهيم الشهير بشمس، مريم الخطيب.

وشاركت مصر في البطولة الإفريقية للسامبو بعشرة لاعبين ولاعبات في البطولة الإفريقية التي شارك فيها الكاميرون - المغرب - الجزائر - بوركينا فاسوا -النيجر - كونغو برزافيل - مالي - جيبوتي - انجولا -نيجيريا- بنين - أفريقيا الوسطى - غينيا الاستوائية - توجو - ومصر.

ويترأس البعثة الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فيما يدير البعثة رئيس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيي وهي أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ويرافق البعثه الحكم الدولي كابتن زينب مأمون، ويقود البعثه من المدربين كابتن نبيل النجدي للسامبوا كومباكت، وكابتن تامر حسين للسامبوا سبورتيف.

وضمت قائمة اللاعبين المصريين المشاركين في البطولة الإفريقية للسامبو السادسة عشر في منافسات سامبوا كومباكت كلا من : خالد الونش في وزن 98 كم، خالد فزاع في وزن +98 كم، سيف محسن 64 كم، محمود عقل وزن 88 كم، وفي منافسات السامبوا سبورتيف يشارك كل من عبدالرحمن الدمراني في وزن 71 كم، أحمد عبدالباسط وزن 79 كم، محمد إبراهيم الشهير بشمس وزن 88 كم، محمد علي جبر وزن 98 كم، فيما ضمت قائمة الفتيات كل من مريم الخطيب في وزن 65 كم، وسماح عبد اللطيف وزن 72 كم.



