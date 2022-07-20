شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما قاله روى فيتوريا في مؤتمر تقديمه مدربا لمنتخب مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عن خطته في تدريب الفراعنة ورؤيته للمستقبل بشأن تحسين نتائج المنتخب، بعد تكليفه بشكل رسمي لتدريب الفراعنة.

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا في مقر البجلاية لتقديم المدرب البرتغالي والكشف عن خططه للعمل في تدريب المنتخب.

وأهم ما قاله روي فيتوريا في مؤتمر تقديمه مدربا لمنتخب مصر:

تدريب منتخب مصر تحدي كبير أن أتولى تدريب بلد تحب كرة القدم وشعبها يتنفس كرة القدم

سأكون من اليوم مصري منكم وسأكون بحاجة إلى تكاتف كل المصريين يكونوا في ظهري

تواصلت مع محمد صلاح قائد منتخب مصر للحديث معه لأنه من أفضل اللاعبين احترافية ولن أفصح عن تفاصيل حديثي معه

أفضل اللعب الجماعي والاستحواذ ولابد من العمل على السلبيات في أداء منتخب مصر

سأتواصل مع كل مدربي الدوري في الفترة المقبلة، وسيتم الحديث مع جميع المدربين بهدف تطوير كرة القدم المصرية

رسالتي للاعبين المصريين.. سأشاهد جميع المباريات للوقوف على الافضل منهم وهناك حقبة جديدة للفراعنة والجميع سيحصل على فرصة

أنا لست ساحر لتغيير الكرة المصرية فى يومين فقط ولابد من أخذ الوقت للعمل على تحسين الوضع وتطويره

لم أتحدث مع كيروش قبل تدريب منتخب مصر لتجنب الحديث عن السلبيات فقط ولكن تحدثت مع بعض المدربين الآخرين والذين دعموا فكرة العمل في مصر