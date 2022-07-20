شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا : أبدأ عملى من مباراة الأهلى والزمالك وهناك اجتماعات تجمعنى بمدربى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه سيتواصل مع كل مدربي الدوري في الفترة المقبلة، وسيتم الحديث مع جميع المدربين بهدف تطوير كرة القدم بشكل عام.
وقال المدير الفني للمنتخب المصري، إنه تم التنسيق مع بعض المدربين البرتغاليين الذين يعملون مع فرق الدوري المصري، من أجل عقد جلسات معهم للتنسيق بشأن المرحلة المقبلة.
ويحضر روي فيتوريا مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر المقرر أن يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.
ويمتد عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة ممتد لمدة 4 سنوات أي ينتهى في 2026، ويتضمن العقد أحقية فيتوريا في استقدام 4 مساعدين أجانب.
ويحصل فيتوريا وفقا للعقد على 2 مليون و400 ألف دولار سنويا أى سيحصل على 200 ألف دولار شهريا ما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيها مصريا.
ويوجد شرط جزائى في العقد قيمته راتب 3 شهور لأى طرف يرغب في فسخ العقد قبل نهايته.
ولا يتضمن العقد بندا يمنح اتحاد الكرة المصرى الحق في إقالة فيتوريا اذا فشل في الفوز بأمم افريقيا 2023، حيث يرغب اتحاد الكرة المصرى في استكمال العقد للنهاية ويرفض فكرة التعامل بالقطعة خاصة وأن الكرة المصرية تحتاج حاليا لمشروع كبير من أجل بناء منتخب جديد.