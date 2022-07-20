شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا : أبدأ عملى من مباراة الأهلى والزمالك وهناك اجتماعات تجمعنى بمدربى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه سيتواصل مع كل مدربي الدوري في الفترة المقبلة، وسيتم الحديث مع جميع المدربين بهدف تطوير كرة القدم بشكل عام.

وقال المدير الفني للمنتخب المصري، إنه تم التنسيق مع بعض المدربين البرتغاليين الذين يعملون مع فرق الدوري المصري، من أجل عقد جلسات معهم للتنسيق بشأن المرحلة المقبلة.

ويحضر روي فيتوريا مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر المقرر أن يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.