الامارات | المدرب الجديد لمنتخب مصر يصدم محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الجديد لمنتخب مصر يصدم محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، الحديث باستفاضة عن النجم المصري العالمي محمد صلاح، مؤكدا أنه لا يفضل الحديث عن لاعبه بعينه، وأنه سيحاول صنع صلاح جديد في صفوف منتخب الفراعنة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الأربعاء لتقديمه إلى وسائل الإعلام: «تواصلت بالفعل مع محمد صلاح ولن أكشف عما دار بيننا، لأنني لا أريد الحديث عن لاعب بعينه».

وأضاف: «أحترم اللعب الجماعي وجميع اللاعبين في المنتخب، محمد صلاح هو الأفضل في العالم ولكن نحن سنحاول أن نصنع صلاح جديد في مصر»

وشدد فيتوريا: «فخر كبير أن أتواجد هنا لتدريب منتخب مصر وسعيد بأول يوم لي هنا وأتمنى الوصول إلى تحقيق أفضل النتائج وبالنسبة لي فخور بتواجدي هنا».

ووصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، إلى القاهرة أمس الثلاثاء، لبدء مهمته رسميًا مع الفراعنة بعد إتمام التعاقد معه.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي والنصر السعودي، لقيادة المنتخب المصري الأول، لأربع سنوات مقبلة.

ويمتد عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات أي ينتهى في 2026، ويتضمن العقد أحقية فيتوريا في استقدام 4 مساعدين أجانب.

ويحصل فيتوريا وفقا للعقد على 2 مليون و400 ألف دولار سنويا أى سيحصل على 200 ألف دولار شهريا ما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيه مصري، ويوجد شرط جزائى فى العقد قيمته راتب 3 أشهر لأى طرف يرغب فى فسخ العقد قبل نهايته.

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