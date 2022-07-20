الحافظ يودع الاتحاديين

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ولعب عبدالله الحافظ على سبيل الإعارة من الوحدة مع الاتحاد لمدة موسم رياضي واحد، لكن إدارة الاتحاد أبلغته بعدم رغبتها في تجديد مدة الإعارة، حيث سيعود اللاعب لفريقه الوحدة واللعب ضمن صفوفه بالموسم الجديد.وغرد عبدالله الحافظ عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: موسم انتهى مع الكبير الاتحاد، تشرفت من خلاله بحمل شعار العميد وستبقى العلاقة الطيبة برجالاته وإدارته وزملائي اللاعبين وجماهيره الغالية.
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