شكرا لقرائتكم خبر غزال يرفض 7 ملايين يورو من ناد سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أوردت صحيفة «haber365» التركية أن رشيد غزال قد تلقى عرضا للانتقال لأحد الفرق السعودية، بلغ 7 ملايين يورو، مؤكدة رفض غزال لمغادرة فريق بشكتاش، وتفضيله البقاء في الدوري التركي حيث يشعر بالسعادة والاستقرار.

وارتبط جناح ليستر سيتي السابق بالانتقال إلى أحد فرق الدوري السعودي، لكن لم يكشف عن اسم الفريق الذي قدم عرضه لغزال بحسب الصحف.

وأوضح التقرير أن نية رشيد باتت معروفة من خلال شرائه لمنزل جديد في مدينة داتشا التركية، مما يؤكد رغبته في الاستمرار في أوروبا.

وانضم غزال لفريق بشكتاش معارا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي في عام 2020، ثم تحولت تلك الصفقة إلى حالة البيع النهائي في عام 2021.

ومنذ ذلك الحين، شارك الدولي الجزائري في 78 مباراة مع فريقه التركي، سجل من خلالها 13 هدفا، فيما قدم 25 تمريرة حاسمة لزملائه.

وحصل غزال على بطولة الكأس والدوري التركي، ولقب السوبر مع فريق بشكتاش، وعلى المستوى الفردي فاز بلقب أفضل لاعب في العام بتركيا في عام 2021.