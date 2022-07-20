شكرا لقرائتكم خبر غزال يرفض 7 ملايين يورو من ناد سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وارتبط جناح ليستر سيتي السابق بالانتقال إلى أحد فرق الدوري السعودي، لكن لم يكشف عن اسم الفريق الذي قدم عرضه لغزال بحسب الصحف.وأوضح التقرير أن نية رشيد باتت معروفة من خلال شرائه لمنزل جديد في مدينة داتشا التركية، مما يؤكد رغبته في الاستمرار في أوروبا.
وانضم غزال لفريق بشكتاش معارا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي في عام 2020، ثم تحولت تلك الصفقة إلى حالة البيع النهائي في عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، شارك الدولي الجزائري في 78 مباراة مع فريقه التركي، سجل من خلالها 13 هدفا، فيما قدم 25 تمريرة حاسمة لزملائه.
وحصل غزال على بطولة الكأس والدوري التركي، ولقب السوبر مع فريق بشكتاش، وعلى المستوى الفردي فاز بلقب أفضل لاعب في العام بتركيا في عام 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر غزال يرفض 7 ملايين يورو من ناد سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.