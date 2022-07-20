شكرا لقرائتكم خبر قطع برباط الركبة لمدافع الاتفاق علي فؤاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن استعدادات فارس الدهناء للمرحلة الأولى من تحضيراته للموسم الجديد 2022 /2023، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على رديف ملعب نادي القادسية.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية مكثفة من خلال الجري ثم الجري بالكرة عبر مجموعتين، ثم قسم كارتيرون الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

ومن جهة ثانية كشفت الفحوص الطبية عن تعرض مدافع الاتفاق علي فؤاد إلى قطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بسبب التواء خلال التدريب الذي أقيم أمس الأول، وسيخضع اللاعب إلى عملية جراحية خلال الفترة القريبة القادمة.

يذكر أن فارس الدهناء يستعد خلال مرحلته الأولى قبل المغادرة الأحد المقبل لمعسكره الخارجي بتركيا ضمن المرحلة الثانية الإعدادية لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.