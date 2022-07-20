6 ملفات تنتظر مدرب الاتحاد نونو سانتو

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وكانت إدارة نادي الشباب قد اتخذت موقفا على ضوء هذه الصفقة من خلال رفع قضية على نادي الاتحاد واللاعب ووكيله، حيث ترى أن التفاوض مع اللاعب كان بشكل غير قانوني.ويعاود لاعبو الاتحاد اليوم الحضور لمقر النادي لإجراء الفحوصات الطبية وبدء التدريبات الاسترجاعية واللياقية تحضيرا للمعسكر الإعدادي الصيفي الذي سيقام في النمسا السبت المقبل.
ويخوض الفريق خلال المعسكر ثلاث مواجهات الأولى أمام فيورنتينا الإيطالي في 31 يوليو الجاري، والثانية أمام ريدبول النمساوي في 7 أغسطس المقبل، قبل أن يختتم المعسكر بمواجهة الوحدة الإماراتي في 12 من الشهر نفسه.
من جهة أخرى يبدأ لاعب الفريق الأول بنادي الاتحاد عبدالعزيز البيشي الخطط العلاجية ثم التأهيلية والإعدادية، بعد العملية الجراحية التي أجراها لتنظيف الركبة على يد الطبيب البروفيسور سالم الزهراني في مدينة الرياض.
وسيرافق بعثة الفريق المغادرة إلى النمسا وبمتابعة من الأجهزة الإدارية والطبية والفنية.
ملفات تنتظر المدرب الجديد نونو سانتو:
- متابعة وتقييم جميع لاعبي الفريق الحاليين من محليين وأجانب.
- اختيار أنسب اللاعبين من درجة الشباب وتصعيدهم.
- اختيار المحترفين الجدد من لاعبين ومحليين.
- معالجة مشاكل الفريق الفنية والتكتيكية.
- اختيار عدة خطط فنية وتكتيكية تناسب الفريق وتطبيقها في المعسكر.
- اختيار قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في استحقاقات الموسم المقبل.
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