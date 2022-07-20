شكرا لقرائتكم خبر 6 ملفات تنتظر مدرب الاتحاد نونو سانتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن المدافع الدولي أحمد شراحيلي مساء اليوم تجربته الاحترافية الجديدة مع فريقه الجديد نادي الاتحاد بعد أن تم التعاقد معه في 11 يناير الماضي قادما من نادي الشباب.

وكانت إدارة نادي الشباب قد اتخذت موقفا على ضوء هذه الصفقة من خلال رفع قضية على نادي الاتحاد واللاعب ووكيله، حيث ترى أن التفاوض مع اللاعب كان بشكل غير قانوني.

ويعاود لاعبو الاتحاد اليوم الحضور لمقر النادي لإجراء الفحوصات الطبية وبدء التدريبات الاسترجاعية واللياقية تحضيرا للمعسكر الإعدادي الصيفي الذي سيقام في النمسا السبت المقبل.

ويخوض الفريق خلال المعسكر ثلاث مواجهات الأولى أمام فيورنتينا الإيطالي في 31 يوليو الجاري، والثانية أمام ريدبول النمساوي في 7 أغسطس المقبل، قبل أن يختتم المعسكر بمواجهة الوحدة الإماراتي في 12 من الشهر نفسه.

من جهة أخرى يبدأ لاعب الفريق الأول بنادي الاتحاد عبدالعزيز البيشي الخطط العلاجية ثم التأهيلية والإعدادية، بعد العملية الجراحية التي أجراها لتنظيف الركبة على يد الطبيب البروفيسور سالم الزهراني في مدينة الرياض.

وسيرافق بعثة الفريق المغادرة إلى النمسا وبمتابعة من الأجهزة الإدارية والطبية والفنية.

ملفات تنتظر المدرب الجديد نونو سانتو:

